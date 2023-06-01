【Amazon：LG ノートPC】 期間：5月7日0時～5月20日23時59分 14Z95U-VP53J Amazonにて、LGのノートPCがセール価格で販売されている。期間は5月20日23時59分まで。 今回セールとなっているのは、軽量＋薄型を特徴とするLG gramシリーズから一部のノートPC。14インチで重さ約1,120gの軽量ボディにAMD Ryzen AI 5 435 プロセッサを搭載した「14Z95U