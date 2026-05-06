蘇州博物館「蘇州織造」展で「乾隆南巡図」第６巻「駐蹕姑蘇」を見る人たち。（蘇州＝新華社配信）【新華社南京5月6日】中国清王朝・乾隆帝の江南行幸を描き、現在は国家博物館が所蔵する紙本「乾隆南巡図」の第6巻「駐蹕姑蘇（ちゅうひつこそ）」が、蘇州博物館（江蘇省蘇州市）の特別展「蘇州織造（蘇州の製織）」で一般公開された。宮廷画家の徐揚（じょ・よう）が乾隆帝の命で制作した「乾隆南巡図」は全部で12巻あり、全