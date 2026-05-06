イギリスの伝説的ロックバンド、ザ・ローリング・ストーンズがおよそ3年ぶりの新作アルバム発表です。大きな歓声に包まれ登場したのは、ザ・ローリング・ストーンズのメンバー3人。5日、ニューヨーク市内で新作アルバムの発表会見が行われました。ザ・ローリング・ストーンズミック・ジャガーさん（82）「本当に楽しんで制作できたよ。だらだらと時間をかけずに進めたからスムーズにできた」7月10日リリースのアルバム「フォーリ