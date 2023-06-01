6日午後、大分県中津市と福岡県を流れる山国川で男子中学生が川に流され亡くなりました。当時、友人たちと川遊びをしていたということです。男子中学生が流されたのは、大分県中津市と福岡県上毛町の境を流れる山国川です。警察や消防によりますと6日午後4時ごろ、山国川にかかる橋の近くで「男性が川に流されて上がってこない」と一緒にいた友人から通報がありました。消防が駆けつけて捜索したところ、通報からおよそ30分後に川