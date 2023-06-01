2026年5月4日、台湾メディアの三立新聞網は台湾の時事評論家で作家の苦苓（クーリン）氏が治安や物価といった欧州の環境が悪化していると指摘し、事態が深刻化する前に一度は現地を訪れるよう呼びかけたと報じた。記事は、苦苓氏がSNS上で「日本や韓国ばかりに行かず、今のうちに欧州へ行くべきだ」と提言し、物価や航空運賃、治安などの環境が今後さらに悪化して訪問が困難になるという強い危機感を示したことを紹介。苦苓氏が欧