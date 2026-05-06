「中日０−２阪神」（６日、バンテリンドーム）阪神の伏見寅威捕手が何度もヒヤリとする場面に遭遇した。三回２死は激痛に悶絶した。大島への初球だった。伏見は外角低めに構えていたが、サインミスで高橋遥人は１４９キロの直球を投じた。伏見は慌ててミットを上げたが間に合わず、防具と体の間付近に直撃。そのまま背中からグラウンドに倒れ込んだ。それでもベンチに下がって治療は受けずに出場を続けた。五回２死の打