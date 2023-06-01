1995（平成7）年5月7日、大相撲史上初のエレベーター付き鉄骨製の太鼓やぐらが、夏場所初日の両国国技館にデビューした。これまでやぐらは場所ごとに丸太を組んで造っていたが、材木と職人の確保難から常設の新やぐらのお目見えとなった。場所中、毎日丸太をつたって昇降していた呼び出しさんの危険もなくなった。