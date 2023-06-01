日本エネルギー経済研究所中東研究センター長の坂梨祥氏と東大准教授の鶴見太郎氏が６日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、中東情勢におけるイランとイスラエルの姿勢について議論した。坂梨氏は、水面下で米国とイランによる「（停戦）合意に向けた動きがあってもおかしくない」と分析。鶴見氏はイスラエルがレバノンに対して停戦合意後も攻撃したことに触れ、イスラエルがイランの軍事力を抑える目的で「何かと理由を