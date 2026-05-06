原油の安定供給に向けた協力を確認しました。赤沢経済産業大臣は5日、高市総理の親書を携え、サウジアラビアとUAE（アラブ首長国連邦）を相次いで訪問しました。サウジアラビアではファイサル外相と会談し、エネルギー供給について、協力を深める方針で一致しました。また、UAEではジャーベル産業・先端技術大臣と会談し、原油の安定供給や、既存の共同備蓄800万バレルの迅速な補充、共同備蓄の増強など、5つの提案を行ったという