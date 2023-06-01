ボートレースまるがめのＧII「第１１回レディースオールスター」は６日、予選２日目が行われた。山田理央（２５＝香川）は６Ｒ、３コースからコンマ０８のトップスタートを決めると１Ｍまくって今節２勝目をゲットした。「ペラは片面だけ回転を上げる方向で叩いた。スリットで分が良かったしターン回りもいい。乗り心地も悪くないしスタートも大丈夫。足は全体的に良くて上位にいると思う」と胸を張る機力だ。ここまで１、４、