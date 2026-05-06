日向坂46「Kind of love」MVサムネイル 日向坂46が６日、17thシングル『Kind of love』（5月20日発売）のMusic Videoを日向坂46 Official YouTubeチャンネルで公開した。【動画】日向坂46『Kind of love』MUSIC VIDEO今作は、二期生から五期生までの14名を選抜。センターは四期生・藤嶌果歩（ふじしまかほ）が務めており、藤嶌が表題曲でセンターを務めるのは、12thシングル『絶対的第六感』で同期の正源司陽子とW