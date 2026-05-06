４日、天津博物館を見学する来場者。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津5月6日】中国天津市の天津博物館では労働節（メーデー）連休（1〜5日）中、10以上の展覧会が同時開催され、多くの市民や観光客でにぎわった。同博物館は歴史・芸術分野を中心とする総合博物館で、前身は1918年設立の「天津博物院」にさかのぼる。中国歴代の美術品に加え、近現代の歴史文献や地方史資料の収集にも力を入れており、青銅器や陶磁器、
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