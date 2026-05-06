ボートレースまるがめのＧII「第１１回レディースオールスター」は６日、予選２日目が行われた。渡辺優美（３３＝福岡）は７Ｒ、２コースから差して白星奪取。初日後半から日またぎ連勝を決めた。「バランス型でボチボチ。エンジンの素性通りかな。ペラ調整をする」と６２号機の底上げを目指す。Ａ１勝負駆けだった前節の若松は気迫の走りでクリア。「今期はスタートダッシュを頑張りたい。スタートはかなり大事。今節も潮と