◆米大リーグレイズ―ブルージェイズ（５日、米フロリダ州タンパ＝トロピカーナフィールド）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が５日（日本時間６日）、敵地・レイズ戦に「３番・三塁」で出場。初回に２試合ぶりの１０号先生ソロを放ち、１年目の日本人選手では１１人目の２ケタ本塁打を達成した。デビューから出場３５試合目での到達は今季の村上（ホワイトソックス）に続く、史上２番目のスピード記録。５月５戦５発の