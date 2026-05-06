「西武１０−２ソフトバンク」（６日、ベルーナドーム）３位・西武が１８安打１０得点で２位・ソフトバンクに大勝。カード勝ち越しを決めて勝率５割とし、１ゲーム差に迫った。これでソフトバンク戦は開幕から全３カードで勝ち越しとなった。打線は二回に打者１２人で８安打を記録。「６番・三塁」で先発した平沢は、１死から右越え二塁打。この回２打席目となった１死一、三塁からは中前適時打を放った。七回無死一塁では右