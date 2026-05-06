６日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が５日（日本時間６日）、敵地・レイズ戦に「３番・三塁」で先発出場。２試合ぶりの１０号先制ソロを含む４打数２安打１打点、守備でも好守を見せるなど躍動したことを報じた。岡本の豪快な一発の映像を見届けたキャスターの大越健介氏は、岡本の３５試合目での２ケタ本塁打到達が日本人メジャー１年目とし