G7貿易相会合に出席した各国の閣僚ら。右から2人目が赤沢経産相＝6日、パリ（ロイター＝共同）【パリ共同】日米欧の先進7カ国（G7）は6日、パリで貿易相会合を開いた。重要鉱物に関して、会合後に公表した共同声明では、中国の輸出規制を念頭に、経済的威圧に対して「対抗する用意がある」と強調した。議長国フランスのフォリシエ貿易担当相は閉幕後の記者会見で、重要鉱物の供給網強化に向けてG7で具体策の検討を進める意向を示