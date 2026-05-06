自民党の麻生副総裁ら有志議員が、政府・与党で連携しながら高市政権が掲げる政策を推進するため、議員連盟「国力研究会」を発足させることが分かりました。「国力研究会」では、外交や皇室など中長期的に考えるべき問題について議論がされる見通しで、政府と与党が連携して高市政権の掲げる政策を推進したい考えです。発起人には、自民党幹部の▼麻生副総裁、▼西村選対委員長、▼松山参院会長のほか、去年の自民党総裁選で高市総