中国メディアの第一財経によると、中国の太陽光発電主要産業チェーンは2026年第1四半期（1〜3月）も引き続き損失を計上し、上流の価格下落と需要低迷が業界に圧力をかけた。通威（トンウェイ）や隆基緑能科技（ロンジ）、TCL中環新能源科技など大手企業は10四半期連続で損失を計上した。業界における「反内巻（過剰競争対策）」の複雑性は予想を上回るもので、需給バランスを逆転させる鍵は生産能力削減の効率化にある。第1四半期