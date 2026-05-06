昨年5月に双極性感情障害と甲状腺機能亢進（こうしん）症を公表し、芸能活動を休止していた女優の広末涼子（45）が、7月に東京・コットンクラブでバースデーライブを開くことが、同所の公式サイトで6日、発表された。「RYOKOHIROSUEBestDayEver―CrecentRiver」と題したイベント。46歳の誕生日に当たる7月18日を皮切りに、同24、25日と3日間にわたり行われる。同サイトでは「女優として、そしてシンガーとして1990