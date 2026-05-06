乃木坂46金川紗耶（24）のファースト写真集（DONUTS／主婦の友社から6月30日に発売）のタイトルが「好きのグラデーション」に決まったことが6日、わかった。表紙4種類も解禁された。解禁されたのは、通常版表紙と書店限定版表紙3種類。通常版表紙は撮影初日、クロアチア・ドゥブロブニクの絶景を一身に感じられるケーブルカー乗車時に撮影。清楚感のある装いで、大人な表情を浮かべる1枚だ。金川は「写真集撮影の記念すべき1ポーズ