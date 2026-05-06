アーセナルは5日、CL準決勝2ndレグでアトレティコ・マドリードと対戦し、1-0で勝利、2戦合計スコアを2-1とし、CL決勝進出を決めた。44分のブカヨ・サカのゴールを守り切り、ホームで20シーズンぶりのCL決勝への切符を掴みとったアーセナル。そんなこの一戦で多くの称賛を集めたのが、FWヴィクトル・ギェケレシュだ。最前線でフル出場飾ったギェケレシュは65分左サイドのピエロ・インカピエからの絶妙クロスを外してしまう場面もあ