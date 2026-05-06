プレミアリーグ第35節チェルシー対ノッティンガム・フォレストの一戦は1-3でフォレストの勝利に終わった。敗れたチェルシーはリーグ6連敗。プレミアでは9位にまで後退し、ボトムハーフでのフィニッシュも現実味を帯びている。今季のチェルシーはエンツォ・マレスカ体制でシーズンをスタートさせたが、1月に同指揮官がクラブを去り、後任にはストラスブールのリアム・ロシニアーが選ばれた。しかし、同氏も長くは続かず、わずか107