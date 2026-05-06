ホンダはカナダで建設を検討しているEV=電気自動車の工場について、無期限で凍結する方針を固めたことがわかりました。ホンダはおととし、カナダにEV=電気自動車の完成車工場や電池工場の建設を検討していました。工場の稼働は2028年を目指し、投資額はおよそ1兆7000億円を予定していました。こうした中、関係者によりますと、この計画について無期限で凍結する方針を固めたということです。ホンダのEV戦略をめぐっては、トランプ