スイス発のラグジュアリーブランド、ラ・プレリーから「スキンキャビアコレクション」のサマーキットが数量限定で登場。夏にゆらぎやすい肌に寄り添い、ハリとうるおいを同時に叶える贅沢なラインナップが揃います。肌状態や好みに合わせて選べるセットで、この季節ならではの上質なスキンケア体験を楽しんでみて♡ 輪郭美*を引き出す名品ライン ラ・プレリーが提唱する“輪郭美*”とは、肌の