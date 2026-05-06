3人組グループ・Number_iが、7作目のデジタルアルバム1位を獲得しました。6日発表の最新『オリコン週間デジタルアルバムランキング』で、『3XL［EP］』が初登場1位に輝きました。これで、自身通算7作目のデジタルアルバム1位を獲得し、男性グループによる『通算1位獲得作品数』記録を、BTSに次ぐ歴代2位。国内男性グループでは歴代1位となりました。本作は、1月29日に配信リリースされ、『オリコン週間デジタルシングル（単曲）ラ