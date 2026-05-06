言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、家庭でも親しまれる料理、理美容の現場で使われる道具、そして異国の文化を感じさせる敬称という、3つの言葉を選びました。食卓の話題から身だしなみの知識、海外の言葉まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。よ□□□□んぐ□□ょーるヒント：いろいろな具材を合