東大卒の元ロッテ投手で、ソフトバンクの球団幹部を経て現桜美林大教授の小林至氏（58）が自身のYouTube「小林至のマネーボール」を更新。NPBの球団別平均年俸を独自の“モノ差し”で再計算した。労組日本プロ野球選手会が今季の日本人選手の年俸調査結果を発表。12球団の年俸総額は約371億円、平均年俸は前年比6・3%増の5216万円で、5年連続で過去最高額を更新した。小林氏は「平均年俸が過去最高を更新したのはNPBの市場価