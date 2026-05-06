5人組グループ・M!LKが6日発表の『オリコン週間ストリーミングランキング』と『オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング』で1位を獲得。自身初のデジタル2冠を達成しました。『週間ストリーミングランキング』では、今年2月に配信開始の『爆裂愛してる』が週間再生数728.2万回を記録し、4週連続・通算5週目の1位に輝きました。国内グループでは、今年度初めての4週連続1位達成ということです。また、同曲の累積再生数は1億