ボートレース尼崎の「第５８回報知金杯争奪六甲賞競走」は６日、予選３日目が行われた。大崎翔（３８＝兵庫）は６Ｒ、３コースから展開なく５着。「ペラを大幅に叩いたんですけど、悪いままで。いい人はいっぱいいる」と機力アップが急務だ。２０２６年後期勝率は５・６７で８期ぶりにＡ２級に復帰する。「４節連続でいいモーターを引けたのが大きいです」と、?勝因?を明かした。趣味と実益を兼ねてパチスロを打つそうで