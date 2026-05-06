ボートレース大村の「長崎新聞社杯」は７日、開幕する。現行エンジンは今節で使い納め。注目のエンジン抽選では尾崎雄二（４０＝長崎）はエース１１号機を見事に引き当てた。ただ、「今日は伸びるような感じではなかったですね」と前検の手応えはそこまでではなかった。２０２６年後期勝率は５・４９で３期ぶりにＡ２級に復帰する。「ペラやレースでも先輩方に助けてもらったのが大きい」とニッコリ。エース機をゲットした幸