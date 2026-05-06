ボートレース徳山の「ニッカン・コム杯争奪戦」は６日、予選２日目が行われた。安河内鈴之介（２２＝福岡）は２日目１０Ｒ、６コースから豪快な勝ちっぷりを見せた。スタートで後手に回るも伸び返してスピードに乗ってまくり差し、バックストレッチで伸ばして実力者の篠崎仁志に臆することなく舳先をかけ、２Ｍを先取った。「足はメチャクチャいい。Ｓはため過ぎて遅れたけど全速分、追いついた。特にターン回りがいい。回った