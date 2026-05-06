◆卓球世界選手権団体戦第９日（６日、英ロンドン）男子の決勝Ｔトーナメント（Ｔ）２回戦が行われ、５７年ぶりの金メダルを目指す松島輝空（そら）、張本智和（トヨタ自動車）、戸上隼輔（井村屋グループ）で臨んだ世界ランク４位の日本男子は、同２５位のカザフスタンを３―１で下し、８強入りした。日本は１回戦のベルギー戦と同じオーダー。１番手の松島は、第１ゲーム（Ｇ）を１１―５で取ったが、第２Ｇを８―１１で