６日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、ＧＷ最終日のこの日、東京始め各地で気温２５度以上の夏日が続出したことを報じた。キャスターの大越健介氏は「夏の備えにぬかりなしという方も多いようですけれども、その今年の夏も危険な暑さが予想されています」と報じ、気象予報士の細川栞さんに「連休明けから各地でさらに暑くなっていきそうですね」と問いかけた上で「年々、暑さの記録が更