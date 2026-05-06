ドル円のピボットは１５６．３８円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:37現在） ドル円 現値156.17高値157.94安値155.04 160.63ハイブレイク 159.28抵抗2 157.73抵抗1 156.38ピボット 154.83支持1 153.48支持2 151.93ローブレイク ユーロ円 現値183.62高値185.04安値182.05 188.08ハイブレイク 186.56抵抗2 185.09抵抗1 183.57ピボット 182.10支持1