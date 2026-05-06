きょうの為替市場、ドル安・円高の動きが再びが強まっており、ドル円は一時１５５円台に急落。連休中の東京時間にドル円は急速に下落し、一時１５５円ちょうど付近まで急落していた。市場では日本の当局による断続的な介入観測が広がっている。 ストラテジストからは「最近の値動きは、日本の当局が１６０円を阻止しようとすると同時に、投機筋が円売りポジションを取る意欲をそごうとしていることを裏付けている」との指摘