福島県の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールに衝突した事故で、亡くなった男子高校生の死因が失血死だったことがわかりました。事故があったのは、福島県郡山市の磐越道の上り線で、午前7時半ごろ、高校生20人を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突しました。この事故で、新潟市・北越高校3年の稲垣尋斗さん（17）が車の外に投げ出され、死亡しました。警察によりますと、稲垣さんの死因は失血死で、その場で死亡が