◇卓球・世界選手権団体戦日本3ー1カザフスタン（2026年5月6日英ロンドン）決勝トーナメント2回戦が行われ、男子の日本はカザフスタンを3―1で下して8強入りを決め、2大会ぶりのメダル獲得に王手をかけた。第1試合で世界ランキング8位の松島輝空（フリー）が同58位のキリル・ゲラシメンコに1―3で敗戦。日本にとって難しいスタートとなったが、第2試合で張本智和（トヨタ自動車）、第3試合で戸上隼輔（井村屋グループ）