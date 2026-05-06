BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月5日～2026年5月17日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[リサ ピガト] 1 - 2 [タイラ カテリーナ グラント] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第2日がイタリア ローマで行われ、女子シングルス1回戦で、リサ ピガトとタイラ カテリーナ グラントが対戦した。 第1セットはリサ ピガトが6-1で先取。第2