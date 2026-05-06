歌手の小柳ルミ子（73）が、6日放送のTOKYOFM「TOKYOFMホリデースペシャル『昭和ゴールデンHITS100』（後3・00）に出演し、代表曲「瀬戸の花嫁」をめぐる奇跡的なエピソードを明かした。宝塚音楽学校を首席で卒業しながら、その後は歌手、女優へと活動の場を求めた。72年にリリースした「瀬戸の花嫁」は、日本歌謡大賞を受賞。自身の代表曲としてだけでなく、昭和を代表する名曲として音楽史にその名を刻む。楽曲制作