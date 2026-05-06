?伊勢丹伝説?がよみがえるのか。「猪木元気工場（ＩＧＦ）」は、故アントニオ猪木さん（享年７９）の功績を振り返る「燃える闘魂アントニオ猪木展〜藤波辰爾デビュー５５周年、初代タイガーマスク４５周年記念」を１３日から２５日まで、「ジェイアール京都伊勢丹」１０階催物場で開催する。猪木さんと「伊勢丹」といえば、１９７３年１１月５日に起きた「新宿伊勢丹前襲撃事件」があまりに有名だ。猪木さんは女優で当時の妻・倍