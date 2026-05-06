漫才コンビ「笑い飯」の哲夫が６日、水曜レギュラーを務めるFM大阪「赤maru」（月〜木曜・午後３時）に出演し、今月末に第４子が誕生することを明かした。２日に放送された同局の『笑い飯 哲夫のサタデー★ナイト仏教』での発表を聞いたリスナーから祝福が届き、哲夫は「あんまり子どもが生まれたとかメディアで言ってないんですけど、妻に『４人も生んでんのすごいことやからぼちぼち言いや』って言われて」と説明。「何十歳