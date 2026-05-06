お笑いコンビ「千鳥」ノブ（46）のめいで、自転車BMX女子の早川優衣（24）が6日に自身のインスタグラムを更新。結婚式でのノブとの3ショットを公開した。今年3月に結婚を発表した早川。5日の投稿では結婚式を行ったことを報告していた。そして、この日の投稿では「乾杯の挨拶はノブおじちゃんが盛り上げくれました」と明かし、ノブとの3ショットやノブが会場を盛り上げるなどを公開。「サプライズビデオメッセージまで用意