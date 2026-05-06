AIRDO（エア・ドゥ）は、機内販売に新商品を5月1日から追加した。「AIRDOオリジナルノート（青空）＆しおりセット」は、北海道の製本会社、石田製本のステーショナリーブランド「booco」とのコラボレーション商品。飛行機の窓から見える青空をイメージした水色のデザインで、付属のしおりには北海道産エゾマツの端材を使用した厚手の板紙「エゾマツクラフト」を採用している。「空」にちなんだシリーズの第一作で、6月1日に「夕空