マチェイ・スコルジャ監督が退任し、田中達也暫定監督が指揮する浦和。新体制下で、無傷の３連勝を飾った。J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTで、13節・川崎戦は２−０、14節・千葉戦も２−０、そして迎えた５月６日の15節・柏戦は１−０で競り勝った。柏戦後のフラッシュインタビューで、まず率直な感想を問われた田中監督は「いや、もう選手に感謝しかありません」と応じる。選手たちには「僕たちの土俵である、