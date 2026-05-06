言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、体の部位、海辺の情景、そして寒い季節にぴったりの温かい料理という、3つの言葉を選びました。人体から自然の風景、そして食卓の話題まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□かよ□□みよ□□べヒント：体の後ろ側の部分。岸に向かって海面を打ち寄せてくるも