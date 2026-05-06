磐越自動車道のマイクロバス事故に関し、記者会見する蒲原鉄道の茂野一弘社長＝6日午後、新潟県五泉市福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバス事故で、新潟県五泉市のバス運行会社「蒲原鉄道」の茂野一弘社長らが6日夜、本社で記者会見を開いた。生徒1人が死亡した新潟市の北越高側から依頼され、同社の営業担当が同社名義でレンタカーのバスを手配したと明らかにした。社長らによると、事故を起こした運転手と営業担当に直