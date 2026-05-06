６日午前７時４０分頃、福島県郡山市の磐越自動車道上り線で、高校生２０人を乗せたマイクロバスが路側帯のクッションドラムに衝突し、さらに道路脇のガードレールに突っ込んだ。衝撃で車外に投げ出された男子生徒１人が死亡し、バスと事故に巻き込まれた後続のワゴン車の計２６人が搬送された。県警が詳しい事故の状況を調べている。現場は磐梯熱海インターチェンジ（ＩＣ）近くの片側２車線の緩やかな右カーブ。県警高速隊の