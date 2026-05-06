実の親子でも価値観が合わないことはありますよね。親の言動のせいで恥をかいた経験があるという人もいるのではないでしょうか。ママスタコミュニティにも、こんな投稿がありました。『何度も恥ずかしい思いや肩身の狭い思いをしてきた。親に対する見方がどんどん悪い方へと傾いてしまい、もう一緒に出かけるのもイヤです。こういう経験ある方はいますか？』投稿者さんは親と話し合った方がいいのか、割り切った方がいいのかと悩ん