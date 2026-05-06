元バレーボール女子日本代表の狩野舞子が自身のインスタグラムを更新。同じく元バレーボール選手の迫田さおり、滝沢ななえとの共同投稿でゴルフラウンドの様子を披露した。【動画】元バレーボール選手の仲良しトリオ、野菜シスターズの面白ラウンド「愉快な野菜シスターズ」と添えられた投稿では、3人がゴルフ場で過ごす様子を収めた動画を公開。コミカルなBGMに合わせ、早送りのようなテンポ感で展開される映像には、キメ顔やポー